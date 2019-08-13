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16:38 13.08.2019

Данилюк, Баканов и Рябошапка обсудили с представителями IAG вопросы безопасности и реформу СБУ

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Данилюк, Баканов и Рябошапка обсудили с представителями IAG вопросы безопасности и реформу СБУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, врио председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, специалисты Аппарата СНБО и замруководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка провели встречу с представителями Международной консультативной группы (IAG), в ходе которой обсудили актуальные вопросы безопасности, в частности, реформирования СБУ

Как сообщает аппарат СНБО во вторник, участники IAG, в которую входят представители Европейского Союза, консультативной миссии ЕС (EUAM), НАТО и посольства США в Украине, выразили поддержку позиции украинской власти о необходимости неотложного реформирования СБУ с соблюдением этапности этого процесса.

Секретарь СНБО подчеркнул, что рабочая группа постоянно работает над законопроектами, которые будут регулировать процесс реформирования силовых органов Украины. "Во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования СБУ и соответствующие законодательные наработки", - сказал он.

Данилюк отметил также, что реформирование СБУ - это требование закона Украины "О национальной безопасности", основной целью которого является усиление ключевых функций Службы безопасности, в частности, контрразведки. "Это командная работа. Мы действуем как одна команда по поручению президента Украины", - подчеркнул он.

Теги: #баканов #рябошапка #сбу #данилюк
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