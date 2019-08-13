В Харьковской области двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу с РФ

Украинские пограничники задержали гражданина России (1977 года рождения) и гражданку Молдовы (1972 гожа рождения) при попытке незаконно пересечь границу с Российской Федерации в районе с.Гоптовка Харьковской области.

Как сообщает во вторник пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, информация о возможном незаконном пересечении границы постыдила от участкового инспектора погранслужбы.

"На направление возможного нарушения границы был выслан пограничный наряд. Вскоре пограничники с помощью камер видеонаблюдения, которыми оборудован указанный участок границы, увидели движение двух неизвестных лиц в сторону границы, и вышли на их задержание. Впоследствии военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина России и гражданку Молдовы", - говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.