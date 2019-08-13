КПВВ "Станица-Луганская" будет работать до 18.00 в связи с разминированием

Режим работы контрольного пункта въезда/выезда "Станица-Луганская" был вновь изменен: с 12 августа он функционирует ежедневно только до 18.00, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

"После указанного времени пропуск через КПВВ "Станица-Луганская" не будет осуществляться в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято "согласно решению Командующего Объединенных сил и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения". "По информации украинской стороны СЦКК со стороны временно оккупированной территории Луганщины продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец", - пояснили в штабе.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа. 2 августа пиротехнические подразделения ГСЧС нашли 31 мину.