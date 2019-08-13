Движение на Одесской трассе в сторону Киева будет перекрыто в районе Глевахи ночью 13-14 августа, объезд организован по улицам поселка

Автодорога международного значения М-05 "Киев-Одесса" будет временно перекрыта для движения в сторону Киева в районе пгт Глеваха Васильковского района Киевской области в связи со строительством надземного пешеходного перехода.

Как сообщается на странице патрульной полиции Киевской области в соцсети Facebook, работы будут проводиться в ночь с 13 на 14 августа с 00:00 до 04:00.

Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная пгт Глеваха, на которую нужно будет поворачивать с трассы М-05 сразу после въезда в поселок, следуя временным дорожным знакам, а затем по трассе местного значения Т1023, соединяющей г.Васильков с Глевахой и снова выходящей на трассу М-05. При этом движение по трассе М-05 в направлении Одессы будет осуществляться без изменений и ограничений.