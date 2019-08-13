События

13:48 13.08.2019

Движение на Одесской трассе в сторону Киева будет перекрыто в районе Глевахи ночью 13-14 августа, объезд организован по улицам поселка

1 мин читать

Автодорога международного значения М-05 "Киев-Одесса" будет временно перекрыта для движения в сторону Киева в районе пгт Глеваха Васильковского района Киевской области в связи со строительством надземного пешеходного перехода.

Как сообщается на странице патрульной полиции Киевской области в соцсети Facebook, работы будут проводиться в ночь с 13 на 14 августа с 00:00 до 04:00.

Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная пгт Глеваха, на которую нужно будет поворачивать с трассы М-05 сразу после въезда в поселок, следуя временным дорожным знакам, а затем по трассе местного значения Т1023, соединяющей г.Васильков с Глевахой и снова выходящей на трассу М-05. При этом движение по трассе М-05 в направлении Одессы будет осуществляться без изменений и ограничений.

Теги: #одесская_трасса #движение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:44 29.07.2019
Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

08:26 28.07.2019
На время празнования годовщины крещения Киевской Руси в Киеве будет ограничено движение транспорта – КГГА

На время празнования годовщины крещения Киевской Руси в Киеве будет ограничено движение транспорта – КГГА

06:50 26.07.2019
27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

10:05 19.07.2019
Движение транспорта на км 25+307 дороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" ограничат с 20 июля по 20 октября из-за капремонта развязки

Движение транспорта на км 25+307 дороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" ограничат с 20 июля по 20 октября из-за капремонта развязки

06:26 19.07.2019
С 19 по 21 июля на ул. Палладина частично ограничат движение - КГГА

С 19 по 21 июля на ул. Палладина частично ограничат движение - КГГА

14:03 14.07.2019
В Харьковской области загорелся электровоз, пострадавших нет, движение поездов приостановлено - полиция

В Харьковской области загорелся электровоз, пострадавших нет, движение поездов приостановлено - полиция

06:57 13.07.2019
13 июля будет частично ограничено движение на мосту им. Патона - КГГА

13 июля будет частично ограничено движение на мосту им. Патона - КГГА

08:50 12.07.2019
В Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр"

В Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр"

06:22 22.06.2019
В связи с проведением "КиевПрайда" общественный транспорт изменит движение - КГГА

В связи с проведением "КиевПрайда" общественный транспорт изменит движение - КГГА

08:55 20.06.2019
В Киеве 23 июня до обеда перекроют проспект Победы

В Киеве 23 июня до обеда перекроют проспект Победы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики пять раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один военный – штаб ООС

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении двум руководителям "военно-патриотических клубов" в ОРДО

Советник врио главы СБУ сообщил о разработке бесплатной системы уведомлений о смене собственника

Следователи ГБР проводят обыски на таможнях и постах ГФС

ПОСЛЕДНЕЕ

На западе Украины в среду пройдут ливни с грозами, на остальной территории – преимущественно жарко и сухо

КПВВ "Станица-Луганская" будет работать до 18.00 в связи с разминированием

СБУ блокировала нелегальную поставку за границу газотурбинной продукции военного и двойного назначения

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Главе МИД ФРГ пришлось сменить самолет на пути в Нью-Йорк из-за неисправности борта

СБУ прекратила масштабную рейдерскую деятельность организованной группировки из Одесской области

СБУ прекратила масштабную рейдерскую деятельность организованной группировки из Одесской области

Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому на 20 августа

В больнице умер тяжело раненый под Широкино военный

Информация о минировании 52 объектов в Харькове не подтвердилась

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА