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13:05 13.08.2019

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

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Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

На Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) с начала суток во вторник совершили три обстрела позиций украинских военных, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток сегодня, 13 августа, российско-оккупационные войска трижды совершили вооруженные провокации. Все они зафиксированы на приморском участке в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" объединенных сил", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве во вторник.

Как сообщается, противник начал обстрел украинских военных у пгт Талаковка. С направления от села Пикузы боевики в течение часа вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Также НВФ вели провокационный обстрел из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Водяное, нарушив "режим тишины" около1:00 ночи по направлению от оккупированного села Ужовка.

Кроме этого, около 4:00 утра в течение получаса боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по украинским военным у Гнутово.

"По имеющейся информации, в результате нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками, потерь от начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - подытожили в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #режим_тишины
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