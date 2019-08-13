Главе МИД ФРГ пришлось сменить самолет на пути в Нью-Йорк из-за неисправности борта

Главе МИД ФРГ Хайко Маасу пришлось сменить правительственный самолет, на котором он летел в Нью-Йорк из-за неисправности борта, сообщает немецкий телеканал АРД.

По информации телеканала, это уже четвертый раз за полгода, когда Маасу приходится пересаживаться на другой борт.

Вместо самолета A321 министру пришлось лететь на "Аэробусе" A319. О какой конкретно неисправности идет речь - не сообщается.

По информации телеканала, правительство ФРГ уже приняло меры и заказало три новых самолета.