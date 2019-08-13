События

11:37 13.08.2019

В больнице умер тяжело раненый под Широкино военный

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В больнице умер тяжело раненый под Широкино военный

В больнице скончался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который 9 августа был ранен в районе Широкино Донецкой области.

"Его ранение не совместимо с жизнью… Врачи Мечникова, надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, аппарат ИВЛ. Операция невозможна. Три раза останавливалось сердце. реаниматолог удавалось запускать. Вчера вечером Дмитрий умер ", - написал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им.Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, боец получил тяжелое пулевое ранение в голову и трое суток находился в состоянии комы.

Рыженко уточнил, что погибший из пгт Мирополь Житомирской области, у него остались жена и ребенок.

Теги: #всу #широкино #смерть
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