Информация о минировании 52 объектов в Харькове не подтвердилась

Полиция проверила информацию о минировании 52 объектов в Харькове, поступившую на электронную почту в понедельник вечером, она оказалась ложной.

"В ходе проверки информации правоохранители тщательно обследовали 21 жилой дом, 22 торговых центра, 8 медицинских учреждений и аэропорт. Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области во вторник.

Отвод транспорта не осуществлялся. Эвакуация граждан не проводилась.

Полиция принимает меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.