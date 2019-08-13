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10:54 13.08.2019

В аэропорту Гонконга возобновилась акция протеста, участвуют несколько сотен человек

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В аэропорту Гонконга возобновилась акция протеста, участвуют несколько сотен человек

Несколько сотен демонстрантов во вторник возобновили акцию протеста в международном аэропорту Гонконга, сообщают западные СМИ.

Накануне в аэропорту Гонконга уже проходили массовые акции протеста, из-за чего администрация аэропорта отменила все рейсы.

В ночь на вторник в аэропорту осталась лишь небольшая группа протестующих, но к полудню по местному времени (05:00 мск) в терминал вернулись несколько сотен человек.

Ранее стало известно, что аэропорт Гонконга во вторник изменит расписание рейсов после восстановления авиасообщения.

По сообщению представителя местной полиции, в понедельник число протестующих в аэропорту достигло 5 тыс. человек.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила во вторник, что "противозаконные действия под видом борьбы за свободы" разрушают принцип верховенства закона. По ее словам, для восстановления нормальной деятельности в городе, который является одним из крупнейших в Азии финансовых центров, потребуется длительное время.

Накануне официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

"Радикально настроенные протестующие не раз использовали особо опасные способы для нападения на полицейских, что уже является серьезным преступлением, а также имеет первые признаки терроризма", - заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Теги: #гонконг #китай #протесты
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