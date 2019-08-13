В Лисичанске мошенница выдавала себя за работника пенсионного фонда и обманывала пенсионеров

Сотрудники полиция Лисичанска (Луганская обл.) разоблачили 36-летнюю жительницу Харьковской области, которая представлялась работником пенсионного фонда и под предлогом обмена денег обманывала пенсионеров.

"Полицейские установили, что злоумышленница приходила к пенсионерам и под предлогом замены старых денег, которые якобы выходят из обращения, на новые, завладевала их сбережениями", - сообщает полиция Луганской области в соцсети Фейсбук.

Следователи уже доказали причастность женщины к двум фактам мошеннических действий. У подозреваемого изъяты вещественные доказательства – сувенирные денежные купюры совокупным номиналом 100 тыс.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Следственные действия продолжаются.

Правоохранители просят граждан быть внимательны при общении с неизвестными, особенно, когда вопрос касается денег. "Лучше сами обратитесь в отделение банка или социальных учреждений и убедитесь, что имеете дело не с мошенниками" – сказано в сообщении.