Суд отпустил под залог экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко

Соломенский районный суд Киева 12 августа изменил меру пресечения одному из фигурантов дела "Роттердам+", бывшему начальнику отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Тарасу Ревенко на залог в 5 млн грн, сообщает "5-й канал".

"Экс-начальнику отдела энергорынка НКРЭКУ Тарасу Ревенко прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры инкриминируют причастность к разработке самой формулы "Роттердам +" в 2016 году. Прокуроры ходатайствовали об аресте на 60 суток или залог в 5 млн грн", - говорится в сообщении, на сайте телеканала, размещенном в понедельник вечером.

Сумму залога прокуроры САП объясняли вредом, который был нанесен государству - заявляют о сумме убытка около 19 млрд грн. обязан не покидать пределов Киева без разрешения следствия, прибывать в милицию по первому требованию и воздерживаться от общения с рабочими НКРЭКУ относительно обстоятельств уголовного производства.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Также о подозрении уведомлены сотрудники компании "ДТЭК".

Директор НАБУ Артем Сытник 9 августа призвал к сотрудничеству подозреваемых в деле "Роттердам+". Он напомнил, что большая часть из них не в Украине.

Руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что следствие ждет позиции стороны защиты в деле "Роттердам+".