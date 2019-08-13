События

09:28 13.08.2019

СБУ сообщила о блокировании кибератаки на сервер ТРК "Черноморка"

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СБУ сообщила о блокировании кибератаки на сервер ТРК "Черноморка"

Служба безопасности Украины во взаимодействии с представителями телерадиокомпании "Черноморка" странила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.

"Сотрудники СБУ установили, что кибератака была направлена на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов. Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя", - сообщается на странице СБУ в соцсети Фейсбук.

СБУ локализовала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.

В настоящее время работа ТРК полностью восстановлена, а ее команда совместно со специалистами СБУ разрабатывают более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.

Теги: #кибератаки #сбу
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