Боевики десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный – штаб ООС

За минувшие сутки понедельника незаконные вооруженные формирования десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов: вблизи Пищевика - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Широкино - с применением ручных противотанковых гранатометов; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Павлополя - из стрелкового оружия; вблизи Талаковки - из стрелкового оружия; в районе Пески - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 2 раза: вблизи Зайцево - из снайперского оружия; неподалеку Майорского - с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела: неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Водяного - из стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.