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06:55 13.08.2019

Минприроды подготовило проект "О создании национального природного парка Днепровско-Тетеревский"

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Министерство экологии и природных ресурсов Украины подготовило проект Указа президента Украины о создании на территории Вышгородского и Иванковского районов Киевской области национального природного парка "Днепровско-Тетеревский", сообщает пресс-служба министерства.

"Наконец на карте природно-заповедных территорий Украины появится еще один национальный природный парк. Днепровско-Тетеревский НПП площадью 30402,3 гектара будет создан на территории Вышгородского и Иванковского районов Киевской области", - рассказывает министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

По его словам, эта территория должна была получить природно заповедный статус еще в 2008 году, однако подготовленый тогда указ не был согласован, и эта территория осталась парком только на бумаге.

Сегодня, соответствующий Указ о создании НПП подготовлен, прошел соответствующие согласования и общественные обсуждения, был подписан министром экологии и природных ресурсов Семераком и отправлен на рассмотрение Кабинета министров Украины.

"Новый национальный природный парк расположен близко от Киева и имеет все шансы стать катализатором устойчивого развития региона и базой для развития рекреационной, туристической, эколого-образовательной, природоохранной, научной деятельности. А главное - мы сохраним в центре Украины, уникальный уголок дикой природы и увеличим площадь природно заповедных земель", - подытожил Семерак.

Теги: #парк #минприроды #украина #создание
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