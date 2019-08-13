События

05:34 13.08.2019

В Ровно СБУ пресекла деятельность торговцев людьми за границу

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В Ровно СБУ пресекла деятельность торговцев людьми за границу

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность торговцев людьми, которые переправляли женщин за границу для сексуальной эксплуатации, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что в состав группы входило трое жительниц Ровно.

"Злоумышленницы подыскивали женщин, которые нуждались в деньгах для решения материальных проблем, и занимали им соответствующие средства. Однако для возвращения "кредитов" фигуранты производства предлагали женщинам "высокооплачиваемую" работу в одной из стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в понедельник.

Правоохранителям удалось задержать одну из злоумышленниц в аэропорту Львова во время отправки очередной женщины за границу. Одновременно с этим в Ровно задержали еще двух участниц группы торговцев людьми.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - подытожили в СБУ.

Теги: #торговля_людьми #сбу #украина
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