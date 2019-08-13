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02:33 13.08.2019

Помпео призвал международное сообщество усилить давление на иранский режим

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Помпео призвал международное сообщество усилить давление на иранский режим

 Госсекретарь США Майк Помпео напомнил о времени, оставшемся до прекращения эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, и призвал союзников США усилить давление на иранский режим.

"Часы тикают. Время, оставшееся до истечения эмбарго ООН на поставки оружия Ирану и прекращения запрета на поездки Касема Солеймани (командующий подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" - ИФ), заканчивается. Мы призываем наших союзников и партнеров усилить давление на иранский режим до тех пор, пока он не прекратит свое дестабилизирующее поведение", - написал Помпео в твиттере.

Под сообщением размещена картинка с часами, на которых идет отсчет оставшегося времени.

На сайте госдепартамента США, тем временем уточняется, что Солеймани сможет совершать зарубежные поездки уже с 18 октября 2020 года.

"Вскоре после этого иранский режим также сможет свободно продавать оружие кому угодно, включая террористических посредников, а такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать иранскому режиму танки, ракеты и средства ПВО. Это может начать новую гонку вооружений на Ближнем Востоке и еще больше дестабилизировать регион и мир", - отмечается в сообщении на сайте госдепа.

"Международное сообщество должно выступить единым фронтом против поддержки террора иранским режимом. Время идет", - говорится в заявлении.

Теги: #помпео #сша #иран
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