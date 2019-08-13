Инцидент с жидкостной двигательной установкой в РФ помог Вашингтону многое узнать – Трамп

США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой, сообщил президент США Дональд Трамп во вторник.

"Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп в твиттере.