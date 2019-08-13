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00:54 13.08.2019

Суд Ростова-на-Дону продолжил арест четверым фигурантам дела "дела Хизб ут-Тахрир"

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Суд Ростова-на-Дону продолжил арест четверым фигурантам дела "дела Хизб ут-Тахрир"

В России, Кировский районный суд в Ростове-на-Дону продолжил четырем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир", сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

"Сегодня, 12 августа 2019 года, состоялось судебное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир"(вторая Симферопольская группа) в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова. Рассматривал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Кировский районный суд г. Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении, на официальной странице "Крымской солидарности" в понедельник.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, и оставить подсудимых под стражей до 15 ноября 2019 года.

 

Теги: #рф #арест #украина #суд
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