Суд Ростова-на-Дону продолжил арест четверым фигурантам дела "дела Хизб ут-Тахрир"

В России, Кировский районный суд в Ростове-на-Дону продолжил четырем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир", сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

"Сегодня, 12 августа 2019 года, состоялось судебное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир"(вторая Симферопольская группа) в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова. Рассматривал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Кировский районный суд г. Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении, на официальной странице "Крымской солидарности" в понедельник.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, и оставить подсудимых под стражей до 15 ноября 2019 года.