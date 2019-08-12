События

22:54 12.08.2019

США готовы поддержать решение Великобритании выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем – СМИ

1 мин читать
США готовы поддержать решение Великобритании выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем – СМИ

Если Великобритания решит выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем, Вашингтон поддержит такое решение, сообщает в понедельник газета The Sun со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Болтон заявил, что США охотно поддержат такое решение Лондона, отмечает газета.

В настоящее время Джон Болтон находится с визитом в Лондоне, он стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Бориса Джонсона.

Один из чиновников, отправившихся с Болтоном в Лондон, рассказал, что президент США Дональд Трамп хотел заключить торговое соглашение на период после Brexit с предыдущим правительством Великобритании, однако британская сторона тогда аналогичного желания не выразила, сообщает газета The Guardian.

Новое британское правительство под руководством Джонсона к торговому соглашению с США стремится, подчеркнул чиновник, и США этому очень рады. Чиновник также рассказал, что, по мнению Трампа, когда "дело доходит до торговых переговоров, то ЕС хуже, чем Китай, только меньше".

В понедельник и вторник у Болтона запланированы встречи с членами британского правительства, в том числе с министром финансов Саджидом Джавидом. Встреча с Джонсоном у Болтона не запланирована.

Теги: #великобритания #сша #позиция #brexit
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:57 12.08.2019
Скорость климатических изменений нарастает, человечество не успевает подготовиться

Скорость климатических изменений нарастает, человечество не успевает подготовиться

02:33 12.08.2019
Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата

Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата

01:32 12.08.2019
Болтон отправляется с двухдневным визитом в Великобританию

Болтон отправляется с двухдневным визитом в Великобританию

20:04 11.08.2019
США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

03:06 11.08.2019
Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена

Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена

05:48 10.08.2019
Трамп считает современный Голливуд "либеральным" и "расистским"

Трамп считает современный Голливуд "либеральным" и "расистским"

22:51 09.08.2019
В Великобритании устранили проблему, приведшей к массовому отключению электричества в стране

В Великобритании устранили проблему, приведшей к массовому отключению электричества в стране

19:08 09.08.2019
Трамп не намерен занижать курс доллара

Трамп не намерен занижать курс доллара

18:24 09.08.2019
Трамп верит в возможность соглашения между Зеленским и Путиным

Трамп верит в возможность соглашения между Зеленским и Путиным

14:02 09.08.2019
Украина и США согласовывают условия поставок Javelin - Тейлор

Украина и США согласовывают условия поставок Javelin - Тейлор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики пять раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один военный – штаб ООС

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении двум руководителям "военно-патриотических клубов" в ОРДО

Советник врио главы СБУ сообщил о разработке бесплатной системы уведомлений о смене собственника

Следователи ГБР проводят обыски на таможнях и постах ГФС

Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в эфире телеканала "Прямой"

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 10 человек пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов близ Багдада

Суд отпустил под залог экс-главу отдела НКРЕКУ Ревенко

МИД не рекомендует украинцам участвовать в акциях протеста в Гонконге

Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ТЦ, медучреждениях и жилых домах

Боевики пять раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один военный – штаб ООС

Фильм "Додому" может быть выдвинут на "Оскар" от Украины

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении двум руководителям "военно-патриотических клубов" в ОРДО

В Греции остановили угрожавший Афинам лесной пожар

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Владелец телекомпании "Рустави 2" решил продать ее из-за долгов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА