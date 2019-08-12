МИД не рекомендует украинцам участвовать в акциях протеста в Гонконге

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины не участвовать в собраниях, демонстрациях и протестах в Гонконге, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В связи с обострением ситуации безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины учитывать чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся в Гонконге и ограничить передвижения по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в этом Специальном административном районе, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в сообщении, на официальной странице Департамента консульской службы МИД в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.