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22:01 12.08.2019

МИД не рекомендует украинцам участвовать в акциях протеста в Гонконге

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МИД не рекомендует украинцам участвовать в акциях протеста в Гонконге

 Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины не участвовать в собраниях, демонстрациях и протестах в Гонконге, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В связи с обострением ситуации безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины учитывать чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся в Гонконге и ограничить передвижения по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в этом Специальном административном районе, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в сообщении, на официальной странице Департамента консульской службы МИД в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

 

Теги: #кнр #гонконг #заявление #украина #мид
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