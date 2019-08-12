Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ТЦ, медучреждениях и жилых домах

Полиция проверяет поступившую на электронную почту информацию о минировании 52 объектов в Харькове, включая аэропорт и множество жилых домов и торговых центров.

"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях 21 жилого дома, 22 торговых центров, 8 медицинских учреждений и аэропорта поступило на электронную почту полиции. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.