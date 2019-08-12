Боевики пять раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один военный – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, 12 августа сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке.

О пострадавшем военном и двух обстрелах сообщалось в полдень. Три обстрела произошло уже после этого: два – по позициям у с.Широкино Волновахского района Донецкой области со стороны Саханки из ручных противотанковых гранатометов, и один – по позициям у пгт Новотроицкое Волновахского района со стороны Докучаевска из крупнокалиберных пулеметов.