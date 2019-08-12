Фильм "Додому" может быть выдвинут на "Оскар" от Украины

Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение картин на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины, в этом году в отборе участвует лишь одна лента – фильм "Додому" ("Evge").

Как сообщается на странице Украинского Оскаровского комитета в Фейсбуке, заседание, на котором будет принято решение относительно выдвижения фильма на премию "Оскар", состоится 23 августа.

Фильм "Додому" (режиссер Нариман Алиев) был удостоен гран-при на 10-м Одесском международном кинофестивале. В главной роли – Ахтем Сеитаблаев. Герой картины Мустафа, потеряв старшего сына в результате боевых действий на востоке Украины, принимает решение похоронить его на Родине – в Крыму.