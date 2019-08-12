События

18:18 12.08.2019

В Греции остановили угрожавший Афинам лесной пожар

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Греческие пожарные справились с лесным пожаром, который представлял опасность для окрестностей Афин, сообщили в понедельник местные СМИ.

"Это был крупный пожар, высота пламени в котором достигала 20 метров", - сказал журналистам руководитель службы гражданской обороны Никос Хардалиас.

По данным службы, пожар начался рано утром в понедельник в восточной части города Пеания у горы Имитос. Более 130 пожарных были направлены на борьбу с огнем, к операции также подключили корабль ВМС Греции.

Сгорели два дома, информации о пострадавших не поступало. Замгубернатора региона сообщил, что сейчас жилые кварталы находятся в безопасности.

В выходные Греция боролась с природными пожарами, которые возникли на фоне жары и порывистых ветров. В воскресенье был потушен пожар на острове Элафонисос, он затронул четверть территории острова. Еще два пожара были устранены в субботу в городе Марафон.

Теги: #греция #пожар
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