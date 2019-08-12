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18:15 12.08.2019

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

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Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих. Об этом сообщает АР со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Протестующие создали значительные препятствия в работе аэропорта, в результате пришлось полностью приостановить регистрацию на рейсы, говорится в пресс-релизе. Аэропорт продолжит обслуживать только те рейсы, регистрация на которые уже завершилась.

Рейсы отменены с 16:00 по местному времени, уточняет South China Morning Post. В аэропорт продолжают съезжаться автобусы с демонстрантами, на подъездах к нему образовались пробки. Некоторые протестующие выходят на дорогу и продолжают путь пешком. У ряда демонстрантов в руках плакаты с изображением глаза: одна из протестующих 11 августа лишилась зрения после того, как ей в глаз попала резиновая пуля. Некоторые протестующие закрывают один глаз повязкой.

Протесты в Гонконге продолжаются четвертый день подряд. В ночь на понедельник полицейские использовали слезоточивый газ и водометы. Протестующие устраивают сидячие забастовки на железнодорожных станциях и станциях метро, блокируя работу транспорта.

Массовые уличные протесты начались в Гонконге в начале июня после попытки местной администрации провести закон об экстрадиции подозреваемых на материковую часть Китая. Затем протестующие начали требовать расследования действий полиции против демонстрантов, реформ и отставки главы администрации Кэрри Лэм. АР отмечает, что пока нет признаков, чтобы какая-либо из сторон была готова уступить.

Великобритания вернула Гонконг, свою бывшую колонию, Китаю в 1997 году, с тех пор он существует как часть страны, управляемая по принципу "одна страна, две системы".

12 августа представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан заявил, что в эскалации протестов в Гонконге проявляются признаки терроризма, пишет South China Morning Post. Он снова выразил поддержку местным силовикам и осудил нападения на отделения полиции с "коктейлями Молотова", которые были совершены в минувшие выходные.

На прошлой неделе в Пекине предупредили, что все, кто посягает на принцип "одна страна - две системы", будут наказаны и это только "вопрос времени".

Теги: #гонконг #китай #протесты
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