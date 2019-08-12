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18:10 12.08.2019

Дочь Назарбаева переназначена сенатором

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил сенаторами несколько человек, в том числе дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Старшей дочери Нурсултана Назарбаева 56 лет. 20 марта она стала спикером Сената. После утверждения нового состава палаты сенаторы заново изберут спикера, пишет Tengrinews.

С 2004 года по 2007 и с 2012 по 2016 Дарига Назарбаева была депутатом нижней палаты парламента, в Сенате она заседает с сентября 2016 года.

19 марта президент Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, но сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан" и титул "Лидер нации".

Теги: #назарбаева #казахстан
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Интерфакс-Украина
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