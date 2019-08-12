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18:05 12.08.2019

Украина в Женеве примет участие в совещании конференции сторон Конвенции о международной торговле исчезающими видами фауны и флоры

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Украина в Женеве примет участие в совещании конференции сторон Конвенции о международной торговле исчезающими видами фауны и флоры

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил начальника профильного отдела Министерства экологии и природных ресурсов Владимира Домашлинца участвовать в переговорах и принятии решений восемнадцатого совещания конференции сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 17-28 августа в Женеве (Швейцария).

"Уполномочить начальника отдела охраны животного мира Управления охраны биоразнообразия и биобезопасности Министерства экологии и природных ресурсов Украины Домашлинца Владимира Григорьевича участвовать в переговорах и принятии решений восемнадцатого совещания конференции сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, которое состоится 17-28 августа 2019 года в г.Женева (Швейцарская Конфедерация)", - говорится в распоряжении главы государства №243/2019-рп от 12 августа.

Зеленский утвердил директивы для участия представителя Украины в этом совещании (прилагаются, для служебного использования).

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) принята в 1973 году.

Теги: #швейцария
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