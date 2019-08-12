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17:47 12.08.2019

Советник врио главы СБУ сообщил о разработке бесплатной системы уведомлений о смене собственника

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Советник врио главы СБУ сообщил о разработке бесплатной системы уведомлений о смене собственника

Соучредитель мonobank и советник врио главы Службы безопасности Украины Дмитрий Дубилет раскрыл детали разработки реформы по борьбе с рейдерством, речь, в частности, идет о бесплатной системе уведомления граждан о возможных рейдерских захватах имущества.

"В Украине есть десятки схем, по которым у вас могут отжать недвижимость или бизнес. Каждую из этих схем мы раскладываем на атомы и смотрим, как "запатчить" на законодательном и техническом уровнях… В целом сейчас мы работаем где-то по 20 направлениям. В этом посте я опишу только одно. Мы хотим создать систему, которая будет уведомлять граждан о том, что их имущество переходит кому-то другому", – написал Дубилет.

По его словам, система позволит гражданам и бизнесу бесплатно подписываться на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняют собственника. В отличие от существующих сервисов эта система должна быть бесплатной и распространяться на широкий круг имущества.

"Каким бы простым сервис подписки ни был, большинство граждан на него не подпишется. Поэтому мы ставим перед собой задачу научиться присылать им уведомления в любом случае", – отметил Дубилет.

Из-за отсутствия реестра с контактными данными граждан прорабатывается вариант интегрирования системы в Бюро кредитных историй, пояснил советник врио главы СБУ.

"Одновременно мы хотим дать гражданам возможность затормозить такую сделку. Например, путем упрощения процедур подачи жалобы в антирейдерскую комиссию при Минюсте. Впрочем, мы понимаем, что это может привести к злоупотреблениям и со стороны продавцов, так что будем внедрять аккуратно", – добавил Дубилет.

Как сообщалось, команда президента Владимира Зеленского намерена презентовать законопроект об открытии рынка земли в августе с перспективой принятия его в этом году (с предварительным условием переходного периода до 10 месяцев). Однако перед открытием рынка земли, полагают в Офисе президента и партии "Слуга народа", следует принять ряд превентивных мер, как меры по борьбе с рейдерством, обеспечение доступного финансирования фермеров.

Как уточнил новоизбранный народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Денис Малюська, проходят консультации с экспертами и специалистами отрасли по модели рынка земли. Финального решения пока нет, однако, по его мнению, есть все основания открыть земельный рынок как для физических, так и для юридических лиц.

Теги: #дубилет #сбу #собственность #рейдерство #технологии
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