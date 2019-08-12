События

17:46 12.08.2019

Полиция проверяет сообщение о минировании в Киеве аэропортов, ж/д вокзала и ряда других объектов

1 мин читать
Полиция проверяет сообщение о минировании в Киеве аэропортов, ж/д вокзала и ряда других объектов

Правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Киеве, в том числе аэропортов, железнодорожного вокзала, торговых центров.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в полиции Киева, проверяется сообщение о минировании детских садов, аэропортов, железнодорожного вокзала, мостов и др.

Между тем, очевидец рассказал агентству, что на центральном железнодорожном вокзале прошла эвакуация пассажиров из здания, но пассажиры могут садиться в прибывшие поезда.

Теги: #киев #минирование #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:33 12.08.2019
Крымская полиция разоблачила банду, контролируемую "ворами в законе"

Крымская полиция разоблачила банду, контролируемую "ворами в законе"

03:36 12.08.2019
В Киеве на бульваре Верховной Рады мусоровоз переехал человека

В Киеве на бульваре Верховной Рады мусоровоз переехал человека

06:31 10.08.2019
По ряду улиц в Голосеевском районе ограничат движение транспорта

По ряду улиц в Голосеевском районе ограничат движение транспорта

23:02 09.08.2019
В ночь на субботу ограничат движение по бульвару Леси Украинки

В ночь на субботу ограничат движение по бульвару Леси Украинки

19:20 09.08.2019
Киевский завод "Энергия" до 26 августа не принимает мусор из-за капремонта оборудования

Киевский завод "Энергия" до 26 августа не принимает мусор из-за капремонта оборудования

19:05 09.08.2019
Ряд станций Киевского метро могут закрыть на вход вечером 10 августа из-за матча на НСК "Олимпийский"

Ряд станций Киевского метро могут закрыть на вход вечером 10 августа из-за матча на НСК "Олимпийский"

22:47 08.08.2019
В КГГА заявляют об отсутствии разрешения на обыск: речь идет исключительно о временном доступ к вещам и документам

В КГГА заявляют об отсутствии разрешения на обыск: речь идет исключительно о временном доступ к вещам и документам

18:48 08.08.2019
В Киеве после непогоды под упавшими деревьями оказались ЛЭП, трамвайные и троллейбусные линии, три легковушки– ГСЧС

В Киеве после непогоды под упавшими деревьями оказались ЛЭП, трамвайные и троллейбусные линии, три легковушки– ГСЧС

16:48 08.08.2019
Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

16:04 08.08.2019
Экс-владельцы банка "Аваль" открыли ТРЦ River Mall в Киеве

Экс-владельцы банка "Аваль" открыли ТРЦ River Mall в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении двум руководителям "военно-патриотических клубов" в ОРДО

Советник врио главы СБУ сообщил о разработке бесплатной системы уведомлений о смене собственника

Следователи ГБР проводят обыски на таможнях и постах ГФС

Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в эфире телеканала "Прямой"

Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынскгой и Житомирской областях, 9 глав райотделов полиции в этих областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении двум руководителям "военно-патриотических клубов" в ОРДО

В Греции остановили угрожавший Афинам лесной пожар

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Владелец телекомпании "Рустави 2" решил продать ее из-за долгов

Дочь Назарбаева переназначена сенатором

Украина в Женеве примет участие в совещании конференции сторон Конвенции о международной торговле исчезающими видами фауны и флоры

Украина в Женеве примет участие в совещании конференции сторон Конвенции о международной торговле исчезающими видами фауны и флоры

Филатов заявляет, что не имеет статуса подозреваемого по делу о продаже УМХ

Советник врио главы СБУ сообщил о разработке бесплатной системы уведомлений о смене собственника

Экс-замглавы АП Филатов прибыл в Генпрокуратуру

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА