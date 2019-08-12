Полиция проверяет сообщение о минировании в Киеве аэропортов, ж/д вокзала и ряда других объектов

Правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Киеве, в том числе аэропортов, железнодорожного вокзала, торговых центров.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в полиции Киева, проверяется сообщение о минировании детских садов, аэропортов, железнодорожного вокзала, мостов и др.

Между тем, очевидец рассказал агентству, что на центральном железнодорожном вокзале прошла эвакуация пассажиров из здания, но пассажиры могут садиться в прибывшие поезда.