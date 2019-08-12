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17:23 12.08.2019

Экс-замглавы АП Филатов прибыл в Генпрокуратуру

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Экс-замглавы АП Филатов прибыл в Генпрокуратуру

Бывший заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов в понедельник прибыл в Генеральную прокуратуру Украины, причем утверждает, что не получал повестки на допрос.

"Я такого статуса (подозреваемого - ИФ) не имею. Никто мне сообщения о подозрении не вручал… Я пришел сюда на самом деле в своих адвокатских вопросах, а также разобраться с тем, что за бардак творится в помещениях Генеральной прокуратуры", - сказал Филатов журналистам возле Генпрокуратуры.

Как сообщалось, на понедельник, 12 августа, экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, экс-замглавы администрации президента Украины Филатов и совладелец инвестгруппы ICU Константин Стеценко были вызваны в Генпрокуратуру для уведомления о подозрении в деле о расхищении 150 млн грн при сделке Аграрного фонда и одного из банков.

На сайте Генпрокуратуры размещены соответствующие повестки. Так, Филатова вызывали для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400 (речь идет о так называемом деле Курченко) от 31 января 2013 года, а также для участия "в других процессуальных и следственных действиях".

Теги: #гпу #допрос #филатов
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