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13:22 12.08.2019

Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынскгой и Житомирской областях, 9 глав райотделов полиции в этих областях

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Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынскгой и Житомирской областях, 9 глав райотделов полиции в этих областях

Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях, а главе Национальной полиции Сергею Князеву – 9 глав районных отделов полиции в данных областях.

"Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", - поручил президент руководителю СБУ Баканову во время рабочей поездки в Житомирскую область в понедельник.

Также президент поручил главе Нацполиции Князеву уволить руководителей райотделов Нацполиции в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ривненской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области

Теги: #зеленский #сбу #кадры
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