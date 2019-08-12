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13:02 12.08.2019

Зеленский рекомендует уволиться главам ГУ Нацполиции и УСБУ в Житомирской области из-за нелегальной добычи янтаря

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Зеленский рекомендует уволиться главам ГУ Нацполиции и УСБУ в Житомирской области из-за нелегальной добычи янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендует написать заявления об увольнении руководителям Главного управления Национальной полиции и УСБУ в Житомирской области из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря.

"Я вам не верю, я буду говорить с руководителем, и я вам тоже очень рекомендую покинуть вашу должность. Буду говорить с господином Аваковым (министр внутренних дел Арсен Аваков – ИФ), с господином Князевым (глава Нацполиции Сергей Князев – ИФ)… Я не верю вам, потому что за четыре года вы говорите, что вы прекратили (нелегальную добычу янтаря в области – ИФ), а у нас есть экономические выводы: что вы тут прекратили, кто прекратил? (...) Может, вы … в схеме не были, но вы не можете ничего сделать с "пиратами янтарными" Житомирщины", - сказал Зеленский главе ГУ Нацполиции Житомирской области в ходе рабочей поездки в понедельник в Житомирскую область.

Обращаясь к главе УСБУ области, президент указал, как работают с янтарем представители Службы безопасности.

"А вы знаете, что Служба безопасности Украины тоже в этой схеме? ... Как они работают с янтарем, если не по схеме, каким образом? ... Мы заменим главу СБУ Житомирской области. Я хотел бы, чтобы господин Иван Геннадиевич Баканов (врио главы СБУ – ИФ) рассмотрел другую кандидатуру", - отметил глава государства.

Он также предложил Князеву уволить руководителей районных отделов Нацполиции Олевского и Овручского районов области.

"В этой схеме и Нацполиция, и СБУ, и другие. Я так понимаю, что если мы говорим о Житомирской области - это Олевский и Овручский районы… Руководителей райотделов полиции, я вас очень прошу уволить" – сказал Зеленский, обращаясь к главе Нацполиции Украины.

По словам президента, проблема нелегальной добычи янтаря в Украине "приобрела масштаб экологического бедствия".

"Действительно, тысячи гектаров лесных земель превратились в пустыню… Мы сегодня облетели все и все это видели. Мы понимаем, что люди охотятся там на янтарь, мы понимаем, что это реальная война, по-другому не могу об этом сказать, война с государством уголовных авторитетов, которых прикрывали и полиция, и СБУ, и прокуратура", - сказал Зеленский.

Он также предложил уйти в отставку начальнику областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Мы начнем работать по всем фамилиям в этих трех областях (Волынской, Ровенской и Житомирской – ИФ), чтобы они собирали свои вещи и изменили адрес своего существования, изменили страну своей жизни", - заявил президент.

Теги: #янтарь #сбу #кадры #мвд #житомирская_область
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