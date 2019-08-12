Следующий допрос Порошенко может быть проведен с использованием полиграфа – директор ГБР

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, что следующий допрос пятого президента Украины Петра Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал Труба в Telegram-канале.

По его словам, допрос Порошенко в понедельник длился два часа, он давал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".