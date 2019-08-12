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12:03 12.08.2019

В День Независимости Украины по инициативе ветеранов и волонтеров состоится Марш защитников Украины

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В День Независимости Украины по инициативе ветеранов и волонтеров состоится Марш защитников Украины

Представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.

"Два месяца назад мы обратились тогда еще в администрацию президента Украины с запросом, каким образом будет праздноваться День Независимости и будет ли проведен военный парад. Нам ответили, что указ не издан. Мы этот ответ обнародовали. Патриотическое сообщество по всей Украине начало почти синхронно самоорганизовываться с целью общественного парада. Суть проста – люди, которые защищали, защищают и будут защищать Украину – являются людьми, от которых зависит независимость Украины, соответственно, в День Независимости именно они становятся прицелом общественного внимания", - рассказал член Совета ветеранов при Министерстве по делам ветеранов Украины, представитель оргкомитета Антон Колумбет на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он добавил, что об организованном Офисом президента марше узнали из пресс-релиза на сайте главы государства.

"Инициатива наша аполитична, мы не за конкретного политика, власти или против них. Мы - патриоты страны, которые хотят пройти по центральным улицам города в День Независимости и доказать своим побратимам на фронте, что мы готовы к ним присоединиться в любой момент", - заверил Колумбет.

Организаторы сообщили, что движение марша начнется от столичного парка имени Тараса Шевченко 24 августа в 9:00. Первыми пройдут семьи погибших военнослужащих и ветераны с инвалидностью. Далее колонна пройдет до Бессарабской площади, откуда будет следовать по ул. Крещатик.

Планируется, что в 9:30 колонна выровняет строй у ЦУМа и продолжит движение, чтобы в 10:20 прибыть на Майдан Независимости и начать построение для заключительной части марша.

"Состоится коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия. После окончания официальной части Марша все желающие поднимутся до Михайловской площади, где пройдет чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою", - отмечают в оргкомитете.

Организаторы указывают, что по завершению молебна состоится концерт, организованный "Музыкальным батальоном".

Ожидается, что в марше примут участие более 7 тыс. ветеранов со всей Украины, 1,5 тыс. гражданских лиц, около 500 военных волонтеров, а также капелланы, которых ожидается около ста человек.

В свою очередь, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега рассказал, что фонд будет помогать в сборе средств на проведение марша.

Как сообщалось, в Офисе президента Украины согласовали план праздничных мероприятий по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, который предусматривает минуту молчания по погибшим защитникам страны, музыкальный флешмоб и Марш при участии воинов и ветеранов.

В мероприятии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети.

Теги: #марш #день_независимости #ветераны #волонтеры
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