Крымская полиция разоблачила банду, контролируемую "ворами в законе"

Сотрудники полиции АР Крым прекратили деятельность преступной организации, которую контролировали "воры в законе", четырем членам группировки сообщено о подозрении.

"Члены преступной организации действовали на территории Автономной Республики Крым, а также Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей. Документирование незаконной деятельности преступной организации длилось почти год. За это время удалось установить, что она работала под руководством так называемых "воров в законе", - цитирует слова начальника главного управления Национальной полиции в Крыму и г.Севастополе Виталия Стрижака департамент коммуникации Национальной полиции Украины в понедельник.

Документирование деятельности группировки происходило в рамках уголовного производства, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, ст. 255 (создание преступной организации), ст.189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

По информации полиции, злоумышленники осуществляли контроль за противоправной деятельностью других преступных групп, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы. Фигуранты собирали для воровского "общака" деньги, которые впоследствии использовались для личных нужд "воров в законе". Кроме того, средства шли для обеспечения криминальных "авторитетов" сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, а также приобретение мобильных телефонов.

На эти же средства организовывались преступные "сходки", осуществлялся подкуп служебных и должностных лиц, нанимались адвокаты для других членов преступной организации, а также проводились акции по дискредитации правоохранительных органов Украины.

По словам Стрижака, в течение двух лет сумма "взносов" составила 23 млн грн.

Во время проведения следственных действий правоохранители провели около 30 санкционированных обысков. Процессуальные мероприятия проходили на территории Херсонской, Одесской и Запорожской областей.

В настоящее время следователи объявили подозрение четырем фигурантам. Досудебное расследование продолжается.