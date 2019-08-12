Порошенко прибыл на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел в понедельник утром на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Порошенко был вызван на 9.30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.