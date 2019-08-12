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09:52 12.08.2019

Порошенко прибыл на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов

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Порошенко прибыл на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел в понедельник утром на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Порошенко был вызван на 9.30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.

Теги: #гбр #допрос #порошенко
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