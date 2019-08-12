События

08:57 12.08.2019

В Винницкой области с пищевым отравлением госпитализировали 11 человек, из них трех детей

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В Винницкой области после употребления пищи на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Должок с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них трое детей), сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа в ГСЧС поступила информация, что в течение 10 - 11 августа в Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

 

Теги: #пищевое_отравление #винницкая_область #украина #храм
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