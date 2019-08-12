Под Киевом в ДТП пострадали 9 человек и два погибли

В воскресенье вблизи пгт. Глеваха Васильковского района (Киевская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и девять пострадали, из них один ребенок, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа около 19:00 вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса (маршрутное такси) в результате чего погибли 2 человека и госпитализированы 9 человек (из них 1 ребенок)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ГСЧС осуществляли деблокацию погибших.

От ГСЧС привлечено восемь человек личного состава и две единицы техники.