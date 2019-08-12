События

07:07 12.08.2019

Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов вблизи Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого- из крупнокалиберного пулемета, в районе Павлополя - с применением гранатометов различных систем, неподалеку Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 3 раза неподалеку Крымского - из стрелкового оружия, вблизи Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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