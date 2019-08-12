Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов вблизи Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого- из крупнокалиберного пулемета, в районе Павлополя - с применением гранатометов различных систем, неподалеку Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 3 раза неподалеку Крымского - из стрелкового оружия, вблизи Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе.