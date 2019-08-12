События

06:57 12.08.2019

Скорость климатических изменений нарастает, человечество не успевает подготовиться

2 мин читать

Процессы изменения климата Земли ускоряются, и человечество не поспевает за ними, заявил в интервью ABC News бывший вице-президент США Альберт Гор.

"У нас есть плохие и хорошие новости. Проблема (с климатом - ИФ) происходит быстрее, чем мы мобилизуемся для ее решения. Однако... у нас наблюдается рост экологического активизма", - сказал Гор.

Он подчеркнул, что климатические изменения - глобальный кризис, для решения которого требуется международное сотрудничество под эгидой США.

"США, и только США, могут предоставить необходимое лидерство, чтобы сплотить народы мира и сделать правильные вещи", - отметил Гор.

По его словам, он возлагал надежды на республиканскую администрацию президента Дональда Трампа в плане реагирования на угрозы климатических изменений; однако в итоге эта американская администрация не оправдала его ожиданий.

Альберт Гор - вице-президент США с 1993 по 2001 годы - известен деятельностью по охране окружающей среды. В 2007 году фильм Гора "Неудобная правда" о воздействии человека на климат получил два "Оскара" (как лучшая документальная лента и за лучшую оригинальную песню).

В свою очередь Дональд Трамп известен своим скептицизмом по отношению к вопросу изменения климата. Он, в частности, в 2017 году вывел США из Парижского климатического соглашения 2015 года.

Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Теги: #климат #сша #мнение #политик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:33 12.08.2019
Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата

Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата

01:32 12.08.2019
Болтон отправляется с двухдневным визитом в Великобританию

Болтон отправляется с двухдневным визитом в Великобританию

20:04 11.08.2019
США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

03:06 11.08.2019
Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена

Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена

05:48 10.08.2019
Трамп считает современный Голливуд "либеральным" и "расистским"

Трамп считает современный Голливуд "либеральным" и "расистским"

19:08 09.08.2019
Трамп не намерен занижать курс доллара

Трамп не намерен занижать курс доллара

18:24 09.08.2019
Трамп верит в возможность соглашения между Зеленским и Путиным

Трамп верит в возможность соглашения между Зеленским и Путиным

14:02 09.08.2019
Украина и США согласовывают условия поставок Javelin - Тейлор

Украина и США согласовывают условия поставок Javelin - Тейлор

13:34 09.08.2019
Прорабатывается возможность встречи Трампа и Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке - Тейлор

Прорабатывается возможность встречи Трампа и Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке - Тейлор

07:54 09.08.2019
В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии

В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Под Киевом в ДТП пострадали 13 человек и два погибли

Боевики в воскресенье четырежды нарушили режим тишины на Донбассе

Нетаньяху в августе намерен совершить визит в Украину - газета

Нападение в мечети в Осло стало покушением на свободу вероисповедания

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

ПОСЛЕДНЕЕ

Под Киевом в ДТП пострадали 9 человек и два погибли

Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

В Одессе под генконсульством РФ требовали освободить политзаключенного Клыха

Суд в Николаевской области вынес условный срок мужчине, ротвейлер которого загрыз девушку до смерти

В Киеве на бульваре Верховной Рады мусоровоз переехал человека

В ОБСЕ рассказали, что на Луганщине боевики раздают "паспорта ЛНР"

В Житомирской области в ДТП погибли четыре человека

Под Киевом в ДТП пострадали 13 человек и два погибли

Боевики в воскресенье четырежды нарушили режим тишины на Донбассе

В Полтавской области горело 30 га сухой травы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА