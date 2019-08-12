Скорость климатических изменений нарастает, человечество не успевает подготовиться

Процессы изменения климата Земли ускоряются, и человечество не поспевает за ними, заявил в интервью ABC News бывший вице-президент США Альберт Гор.

"У нас есть плохие и хорошие новости. Проблема (с климатом - ИФ) происходит быстрее, чем мы мобилизуемся для ее решения. Однако... у нас наблюдается рост экологического активизма", - сказал Гор.

Он подчеркнул, что климатические изменения - глобальный кризис, для решения которого требуется международное сотрудничество под эгидой США.

"США, и только США, могут предоставить необходимое лидерство, чтобы сплотить народы мира и сделать правильные вещи", - отметил Гор.

По его словам, он возлагал надежды на республиканскую администрацию президента Дональда Трампа в плане реагирования на угрозы климатических изменений; однако в итоге эта американская администрация не оправдала его ожиданий.

Альберт Гор - вице-президент США с 1993 по 2001 годы - известен деятельностью по охране окружающей среды. В 2007 году фильм Гора "Неудобная правда" о воздействии человека на климат получил два "Оскара" (как лучшая документальная лента и за лучшую оригинальную песню).

В свою очередь Дональд Трамп известен своим скептицизмом по отношению к вопросу изменения климата. Он, в частности, в 2017 году вывел США из Парижского климатического соглашения 2015 года.

Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.