В Одессе под генконсульством РФ требовали освободить политзаключенного Клыха

Возле генерального консульства РФ в Одессе прошла акция поддержки незаконно осужденных и удерживаемых в России политических заключенных, передает местное издание "Думская".

Сообщается, что акция проведена к пятой годовщине незаконного решения суда, которым украинца Станислава Клыха приговорили к 20 годам лишения свободы.

"Сегодня пять лет со дня ареста Станислава. По ложному обвинению ему дали 20 лет. Он подвергался и подвергается пыткам, в заключении начались проблемы со здоровьем", - отметили организаторы пикета.

Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля и поддерживать их в заключении письмами.

"Внимания общественности митинг не привлек и выразить протест против действий России пришли только пять одесситов. Полицейских тоже было немного", отмечает издание.