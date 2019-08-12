События

05:46 12.08.2019

В Одессе под генконсульством РФ требовали освободить политзаключенного Клыха

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Возле генерального консульства РФ в Одессе прошла акция поддержки незаконно осужденных и удерживаемых в России политических заключенных, передает местное издание "Думская".

Сообщается, что акция проведена к пятой годовщине незаконного решения суда, которым украинца Станислава Клыха приговорили к 20 годам лишения свободы.

"Сегодня пять лет со дня ареста Станислава. По ложному обвинению ему дали 20 лет. Он подвергался и подвергается пыткам, в заключении начались проблемы со здоровьем", - отметили организаторы пикета.

Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля и поддерживать их в заключении письмами.

"Внимания общественности митинг не привлек и выразить протест против действий России пришли только пять одесситов. Полицейских тоже было немного", отмечает издание.

Теги: #рф #митинг #украина #политзаключенные #одесса
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