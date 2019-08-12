Суд в Николаевской области вынес условный срок мужчине, ротвейлер которого загрыз девушку до смерти

Вознесенский горрайонный суд Николаевской области признал виновным жителя Вознесенска за оставление в опасности девушки, которая погибла после укусов его собаки, и освободил от тюрьмы с испытательным сроком в два года, сообщила пресс-служба суда.

"Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины ("Оставление в опасности") и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд принял решение о возможном его исправлении без изоляции от общества и освободил от отбывания основного наказания с испытательным сроком в два года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 2 августа 2019г. завершилось судебное разбирательство резонансного дела по обвинению гражданина Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 УК Украины. Отмечается, что действия гражданина Г. квалифицировали по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщает пресс-служба суда, в феврале текущего года в Вознесенске нашли девушку, на которую совершил нападение ротвейлер. Ее с многочисленными укусами головы, шеи и конечностей доставили в больницу, где в результате большой кровопотери на следующий день она скончалась.

Согласно признанного судом доказанным обстоятельствам, вечером 18 февраля обвиняемый встретил на улице свою знакомую и они общались на лавочке возле детской площадки. Затем мужчина предложил девушке провести ее домой, но она отказалась. После этого обвиняемый ушел домой.

Отмечается, что злоумышленник через некоторое время снова вышел на улицу со своим ротвейлером. Собака якобы освободилась от ошейника с поводком и побежала по улице. Потом владелец собаки застал ее во время того, как пес кусал девушку за ноги и голову на месте, где они недавно общались. Обвиняемый пытался оттащить ротвейлера, но безрезультатно, и ушел домой.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, что около 21:00 он оставил потерпевшую в опасности и не предпринял всех возможных мер для оказания помощи.