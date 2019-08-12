В Киеве на бульваре Верховной Рады мусоровоз переехал человека

В Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады возле жилых домов мусоровоз переехал мужчину, после чего от полученных травм тот скончался, сообщает издание "Информатор".

По информации издания, инцидент произошел во дворе неподалеку ЗАГСа.

"По словам водителя мусоровоза, он сдавал задним ходом во дворы и услышал крик. Остановив машину и выйдя мужчина увидел страшную картину: под колесами лежал человек. На место выехала полиция и скорая помощь, но медики помочь уже не могли. Свидетели говорят, что за 5 минут до наезда мужчина сидел прямо на дороге на корточках. Погибшему было около 35 лет. Обстоятельства трагедии устанавливает следствие", - говорится в сообщении.