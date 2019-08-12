События

00:38 12.08.2019

В ОБСЕ рассказали, что на Луганщине боевики раздают "паспорта ЛНР"

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели в оккупированном Алчевске (Луганская обл.) очередь, в которой люди стояли с "паспортами ЛНР" с целью получения в дальнейшем паспорта гражданина РФ.

"В н. п. Алчевск (неподконтрольный правительству, 40 км к западу от Луганска) наблюдатели видели около 30 человек (разного возраста и пола), которые стояли в очереди перед зданием. Женщина (35 лет) из очереди рассказала, что ждет уже час и офис принимает только по 4-5 заявлений в день. Человек (25 лет) сказал, что подает документы для получения "паспорта", издаваемого вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года", - говорится в опубликованном в субботу отчете СММ ОБСЕ в Украине.

В частности, отмечается, что члены патруля Миссии видели женщину (55 лет), мальчика (14 лет) и трех мужчин (25-35 лет), которые выходили из указанного здания с "паспортами ЛНР" в руках.

Теги: #рф #обсе #украина #ордло #паспорта
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