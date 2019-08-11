В Житомирской области в ДТП погибли четыре человека

В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека, сообщил отдел коммуникации Национальной полиция области.

"10 августа вечером на автодороге "Шепетовка-Чуднов-Бердичев" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. В результате на месте происшествия погибли два человека, впоследствии в больнице умерли еще два", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ".

Отмечается, что за рулем "Пежо" находился старший оперуполномоченный управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции.