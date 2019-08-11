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20:30 11.08.2019

Под Киевом в ДТП пострадали 13 человек и два погибли

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Под Киевом в ДТП пострадали 13 человек и два погибли

В воскресенье вблизи пгт. Глеваха Васильковского района (Киевская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и 13 пострадали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ГСЧС осуществляют деблокацию погибших.

От ГСЧС привлечено восемь человек личного состава и две единицы техники.

Теги: #киевская_область #украина #дтп_жертвы
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