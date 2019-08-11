Боевики в воскресенье четырежды нарушили режим тишины на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в воскресенье четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Старогнатовки по направлению Новоласпы - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Водяного по направлению Пикузы – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе Новотроицкого по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе Крымского по направлению Сокольников - из стрелкового оружия.