В Полтавской области горело 30 га сухой травы

В Полтавской области произошло возгорание сухой травы на площади 30 га, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа в 15:56 вблизи с. Дмитровка Кременчугского района возникло возгорание сухой травы на площади 30 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 18:20, а полностью ликвидировали в 19:30.

К ликвидации пожара привлечено 32 человека и девять единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и шесть единиц техники.