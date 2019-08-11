В Полтавской области горело 30 га сухой травы
В Полтавской области произошло возгорание сухой травы на площади 30 га, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"11 августа в 15:56 вблизи с. Дмитровка Кременчугского района возникло возгорание сухой травы на площади 30 га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 18:20, а полностью ликвидировали в 19:30.
К ликвидации пожара привлечено 32 человека и девять единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и шесть единиц техники.