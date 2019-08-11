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19:13 11.08.2019

Нетаньяху в августе намерен совершить визит в Украину - газета

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Нетаньяху в августе намерен совершить визит в Украину - газета

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18-20 августа посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает израильская газета The Times of Israel.

По информации издания, Нетаньяху накануне предстоящих выборов в 22-й Кнессет 18-20 августа намерен совершить двухдневный визит в Украину для встречи с главой украинского государства и участия в церемонии чествования жертв Бабьего яра.

Как сообщалось, в апреле Нетаньяху в телефонном режиме поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

21 января Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), согласно которому Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - для товаров агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% - для сельскохозяйственных товаров.

В то время Нетаньяху приветствовал "крепкие" израильско-украинские отношения. "Эти связи имеют глубокие исторические и культурные корни".

11 июля Верховная Рада Украины ратифицировала международное соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.

7 августа Зеленский подписал проект закона №0223 о ратификации соглашения о ЗСТ.

Теги: #премьер #украина #визит #израиль
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