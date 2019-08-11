На Полтавщине патрульные обнаружили водителя, содержание алкоголя в крови которого почти в 16 раз превысило допустимую норму

В Полтавской области во время незначительного ДТП один из его участников заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя, о чем сразу же сообщил в полицию.

"Когда на место происшествия прибыли патрульные, результат поразил всех присутствующих. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 3,17 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму", - сообщается на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье.